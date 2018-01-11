2х комнатная квартира, 3 этаж в 5 этажном,

Раздел: Продам

2х комнатная квартира, 3 этаж в 5 этажном, кирпичном доме. Рядом дет.сад, школа, рынок! Чистая продажа, документы готовы! (г. Татарск)

телефон: 8-923-191-6149