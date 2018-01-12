Продам капитальный гараж 6х6м.,свет,отопление. В

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Раздел: Продам

Продам капитальный гараж 6х6м.,свет,отопление. В районе ДК Родина.Срочно.Собственность. (г. Татарск)
телефон: 8-913-777-1110