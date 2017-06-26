18 июня 2017 года в 05 часов 16 минут местного времени на 3100 км. пикет 8 по станции Клубничная перегона Кожурла-Убинская допущена задержка грузового поезда № 2398, в котором следовали порожние полувагоны в количестве 71 вагон под управлением машиниста эксплуатационного локомотивного депо Барабинск, по причине срабатывания прибора безопасности КТСМ из-за нагрева буксового узла.

По результатам остановки указанного поезда задержаны 4 пассажирских поезда №№ 140, 124, 126, 100 на время от 14 до 43 минут, 1 пригодный электропоезд № 6372 на 7 минут и 13 грузовых поездов на время от 1 минуты до 1 часа 2 минут.

По данному факту Барабинской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Помощник Барабинского транспортного прокурора Шевцов Р.В.