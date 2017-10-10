Барабинской транспортной прокуратурой в августе-сентябре 2017 года проведена проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на путях необщего пользования организаций, расположенных в г. Барабинске, г. Каргат, р.п. Чаны Новосибирской области – Барабинское и Чановское ДРСУ – филиалы ОАО «Новосибирскавтодор», ООО «Агро-Сервис», ЗАО «Каргатский райтоп», ЗАО «Чановский райтоп», ООО ССО «Чановская», ООО «Чакдор». На указанных объектах железнодорожного транспорта выявлен ряд нарушений законодательства, непосредственно влияющих на безопасность движения, при которых эксплуатация железнодорожных путей недопустима, таких как наличие сверхнормативных стыковых зазоров, ступенек, нарушений ширины колеи, неисправностей стрелочных переводов.

По результатам проверки в адрес руководителей предприятий внесены представления, по результатам их рассмотрения нарушения устранены, ответственные виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, виновные лица привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ.