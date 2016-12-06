В целях предупреждения и пресечения административных правонарушений, связанных с нарушением Правил остановки и стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, а также привлечения внимания широкой общественности к проблемам инвалидов, повышения культуры поведения различных категорий участников дорожного движения, Госавтоинспекторы Чановского района в первой декаде декабря провели профилактические рейдовые мероприятия «Парковка для инвалидов».

В ходе проведения мероприятий сотрудниками ГИБДД, выявлялись нарушения связанные с несоблюдением правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для инвалидов, все водители были привлечены к административной ответственности. Вместе с тем, основной целью данного мероприятия было не наказание водителей, а акцентирование внимания населения на формировании доступной среды для людей с ограниченными возможностями, на проблемы лиц, утративших трудоспособность, повышение культуры поведения различных категорий участников дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что с 6 февраля 2016 года водитель машины с установленным знаком "Инвалид" обязан иметь при себе документы, подтверждающие инвалидность водителя или пассажира и предъявить их в случае проверки.

Если документа нет, нарушителю придется заплатить штраф в размере 5000 рублей. За незаконную установку опознавательного знака «Инвалид» и за незаконное управление автомобилем со знаком «Инвалид» также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть внимательными и корректными по отношению к людям с ограниченными возможностями! А водителям, на которых распространяются льготы, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует устанавливать опознавательный знак «Инвалид» и иметь при себе подтверждающие документы во избежание различного рода конфликтных ситуаций.



