Праздничная пиротехника - правила безопасности!



Еще в недалеком прошлом в арсенале новогодних забав были лишь бенгальские огни да традиционные хлопушки с разноцветными конфетти. На смену им пришли далеко не безобидные пиротехнические изделия – петарды, фейерверки, ракетницы. Приобретая подобного рода изделия, необходимо запомнить несколько правил, которые помогут избежать трагических последствий.

Известно, что к свободной продаже населению допускаются пиротехнические изделия не выше III класса опасности. Изделия IV и V классов могут использоваться только организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Реализацию пиротехнических изделий разрешается осуществлять в специализированных торговых учреждениях, размещаемых в одноэтажных зданиях или на верхних этажах многоэтажных зданий. Соответствующие отделы продажи должны выделяться противопожарными перегородками и не примыкать к эвакуационным выходам. Витрины с образцами пиротехнической продукции должны исключать любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра. Реализация пиротехнических изделий запрещается: на объектах торговли в жилых зданиях, объектах транспортной инфраструктуры, а также лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть инструкция по применению и адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.

Дети, к сожалению, чаще всего получают травмы при использовании пиротехнических изделий. Родителям обязательно нужно знать основные правила безопасности, чтобы защитить своих детей от трагичных последствий. Прежде чем покупать какие-либо пиротехнические изделия, проведите с детьми беседу о правилах безопасности при использовании данных изделий. Особенно подчеркните, насколько важно держать их подальше от лица и тела, переносить с большой осторожностью и никогда не зажигать, если рядом нет взрослого.

При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы. Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи обогревательных приборов.

Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться (лучше осмотреть место днем). При сильном и порывистом ветре лучше совсем отказаться от проведения фейерверка. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться при проведении фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.

Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре.

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны.

Определить человека, ответственного за проведение фейерверка. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии.

При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую площадку посторонних лиц во время и после стрельбы.

Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей или установить в плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия.

Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.

Никогда не разбирайте фейерверочные изделия – ни до использования, ни после! Категорически запрещено разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования.

В случае экстремальной ситуации незамедлительно сообщите об этом по телефону экстренных служб «112», пожарная охрана «01», с сотового телефона «101».

Помните! Большинство несчастных случаев при использовании пиротехнических изделий происходит из-за безответственности и по недомыслию. Берегите себя, здоровье и жизнь своих близких и окружающих Вас людей!