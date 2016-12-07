По итогам 11 месяцев 2016 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 2450 дорожно-транспортных происшествий, при которых 277 человек погибло и 2927 получили травмы различной степени тяжести. Проведенный анализ за 11 месяцев и 5 дней декабря текущего года показывает, что не прекращаются случаи совершения ДТП с участием пешеходов, по причине превышения скоростного режима, выезда в нарушение ПДД на сторону проезжей части, предназначенной для встречного движения, с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения. Так, в текущем году с участием водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 273 дорожно-транспортных происшествия, при которых 77 человек погибло и 346 получили травмы различной степени тяжести. Особую озабоченность вызывает количество дорожно-транспортных происшествий, а также тяжесть их последствий в выходные дни недели, а также на трассах федерального и регионального значения.

В целях усиления охраны общественного порядка, стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий, на территории Чановского района в декабре месяце будут проведены следующие специальные профилактические мероприятия: с 7 по 8 декабря операция «Пешеходный Переход», с 22 по 31 декабря операция «Трасса», а так же операция «Нетрезвый Водитель», которая будет проводится в два этапа: с 09 по 14 и с 16 по 19 декабря 2016 года.

Госавтоинспекция Чановского района напоминает всем участникам дорожного движения о строгом соблюдении Правил дорожного движения. Помните, их нарушение может привести к необратимым последствиям. Берегите себя и своих близких!

Госавтоинспекция Чановского района.