Сход граждан в с. Покровка и пожарная безопасность!

09.12.2016 года на территории с. Покровка был организован сход граждан «По отчетам о работе за 2016год администрации Покровского сельского совета и учреждений расположенных на территории с. Покровка» в составе рабочей группы комиссии приняли участие сотрудники ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В ходе встречи с населением также рассматривался вопрос обеспечения пожарной безопасности как в целом по Чановскому району, так и на территории поселения с. Покровка. Инспектором ОНДиПР по Чановскому району старшим лейтенантом внутренней службы Петровым В.Н. доведены до граждан пожарная обстановка за период 2016 года, основные причины происшедших пожаров и причины способствующие гибели и травмированию людей. Было особо отмечено, что из 31 происшедших пожаров 23 пожаров, а это 74% произошло в жилом секторе. Самыми распространенными причинами возникновения пожаров явились: неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении); нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления; нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Также было отмечено, что по статистике большинство пожаров происходит в ночное время, когда человек находится в состоянии сна, тогда шансы на спасение невелики. В большинстве случаев от начальных признаков возгорания до появления открытого пламени часто проходит достаточно большой промежуток времени. Более того, даже после возникновения открытого пламени есть еще в среднем десять минут начальной стадии пожара, когда огонь еще не охватил все помещение и не отрезал пути эвакуации. Таким образом, обнаружив возгорание на ранней стадии, можно если не ликвидировать его, то, по крайней мере, покинуть горящее помещение. Автономный дымовой извещатель является одним из самых эффективных способов обнаружения возгорания и оповещения.

Принцип действия дымовых извещателей основан на контроле оптической плотности окружающей среды. В случае обнаружения задымленности они подают извещение в виде громких звуковых сигналов. Таким образом, установив датчик в своем жилье, вы можете быть уверены, что сохраните не только имущество, но и свою жизнь. Приобретение и установка АДПИ в домах и квартирах – это еще один способ обезопасить вашу жизнь и имущество!

В завершении выступления инспектор ОНДиПР по Чановскому району призвал жителей Чановского района относиться к требованиям пожарной безопасности более серьезно и приобретать и устанавливать АДПИ.

ОНДиПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.