В профилактическом рейде «Пешеходный переход», который проходил с 07 по 08 декабря, автоинспекторы целенаправленно несли службу на участках вблизи оживленных пешеходных переходов, где контролировали соблюдение Правил дорожного движения пешеходами и водителями. За время рейда сотрудники Госавтоинспекции выявили более 10 нарушений, совершенных пешеходами и водителями, которые не предоставили преимущество пешеходам. В настоящее время административный штраф для пешеходов-нарушителей составляет 500 рублей, для водителей, не соблюдающих правила проезда пешеходных переходов, - 1500 рублей.

Так же, в периоды времени: с 09 по 14 и с 16 по 19 декабря 2016 года, Отделением ГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району, проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый Водитель!». За время проведения данного мероприятия, автоинспекторами, были выявлены и задержаны 7 водителей, управляющие транспортными средствами в состояние алкогольного опьянения.

Соблюдайте правила дорожного движения! Не повторяйте чужих ошибок!

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району