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Неисправная печь-причина пожаров.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - самая частая причина пожаров в зимний период времени.   Именно с началом похолоданий люди начинают активнее топить печи, частенько с нарушением требований пожарной безопасности.

   Статистика показывает, что большая половина печных пожаров происходит в тех домах, где живут престарелые люди. И причиной тому - не только нарушение правил пожарной безопасности, а еще и неосторожность, вызванная плохой памятью или зрением. Пожилой человек может не заметить выпавший из топки на пол уголек или вылетающие из трещины на дверце печи искры.

   К сожалению, старики не всегда могут отремонтировать печное оборудование на свои скромные сбережения. Вот и продолжают топиться неисправные печи. А сложенная не по правилам печь или эксплуатируемая с нарушениями - источник опасности, ведущий к возникновению пожара.

   В этой связи Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает правила, соблюдая которые, беды можно избежать:

   - Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, заделать трещины и побелить, чтобы на белом фоне можно было заметить следы дыма.

   - Стены печи и дымовая труба в месте соединения с деревянным чердачным перекрытием должны иметь утолщение кирпичной кладки - противопожарную  разделку.

   - Любая печь должна иметь собственный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку.

   - На деревянном полу перед топкой должен быть металлический (предтопочный) лист размерами не менее, чем 50 на 70 см.

   Что касается правил безопасности при эксплуатации печи, то:

   - Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

   - Нельзя применять для розжига печи горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

   - Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить её 2-3 раза в день и не более, чем по полтора часа.

   - За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

   - Не сушите на печи вещи и дрова.

   - следите за тем, чтобы рядом с печью не стояла мебель, висели занавески.

   - не растапливайте печь дровами, не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу.

Будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких!

 

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