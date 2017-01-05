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Не оставляйте детей без присмотра.

 

       Оставленные без присмотра малолетние дети  это опасно. Когда дети остаются дома одни,  здесь источники риска практически на каждом шагу. Родители должны не только рассказывать, но и своим примером показывать правильное поведение:   
- не оставляйте на виду спички, зажигалки;       
- следите, как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлекайте их от пустого времяпрепровождения;      
- не доверяйте маленьким детям присматривать за   нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами;
- не оставляйте детей одних в закрытых комнатах;        
- контролируйте состояние электропроводки и электророзеток;         
- не оставляйте включенными в сеть электробытовые приборы;        
- не включайте в одну розетку несколько мощных электропотребителей;
- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;
- соблюдайте чистоту и порядок в доме; 
- приобретите в целях безопасности вашей семьи огнетушитель и установите в жилье автономные дымовые пожарные извещатели
- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.
      
Сотрудники МЧС России призывают родителей быть заботливыми и внимательными,  нельзя ни на минуту оставлять малолетних детей без присмотра, особенно когда включены электрические или  газовые приборы.  Помните, что  дети, оставшись одни могут попасть в беду или сами того не ведая сотворить ее.

Необходимо проводить постоянную, целенаправленную работу по привитию навыков осторожного обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации пожара. Пусть они узнают об угрозе огня из Ваших рассказов, предостережений и картинок, нежели из реальной жизни!!! Подготовьте детей к правильным действиям в случае возникновения пожара, пусть дети запомнят свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.           

     Дети одни дома или без надлежащего присмотра – это наиболее распространенные обстоятельства, при которых происходят пожары.  Зачастую, все запреты забываются, когда ребенок остается без присмотра и в доме в доступном для него месте находится источник огня. Если пожар начинается в присутствии взрослых людей, то велика вероятность, что огню не дадут разгореться и вовремя будет вызвана пожарная охрана. Но если маленький ребенок оказывается один, он пугается и пытается спрятаться от огня. А если при этом дом закрыт на замок, то шансов спастись у ребенка практически нет.  Дети более чувствительны к угарному газу, чем взрослые, и отравление у них развивается быстрее и протекает тяжелее. 
  Нужно не только предостеречь детей от пожаров, но и научить действовать в случае пожара. Ведь зачастую ребятишки не знают о том, что делать во время пожара, чтобы уцелеть. Требуется немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "01", с сотового - "101", сообщив точный адрес. А если рядом есть взрослые, сразу звать их на помощь.

 

ОНД и ПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области

 

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