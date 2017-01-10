В Чановском районе инспекторы ГИБДД приняли участие в совместном с Государственными инспекторами Барабинского отделения ФКУ «Центра ГИМС МЧС России по Новосибирской области»профилактическом мероприятие «Безопасный лед».

Данное мероприятие проводилось на замерзших водоемах Чановского района с целью предупреждения происшествий и недопущения гибели людей на водных объектах. Организаторы акции провели разъяснительную работу с отдыхающими и любителями подледного лова рыбы о правилах безопасного поведения на льду и о том, как избежать трагедии. Сотрудники МЧС вручали рыбакам памятки с правилами нахождения на льду и номерами телефонов по которым звонить при возникновении чрезвычайных ситуаций. Инспекторы ГИБДД предупреждали о запрете выезда автотранспорта на лед вне ледовых переправ.

В рамках мероприятия «Безопасный лед» разъяснительную работу на тему детской безопасности в зимний период, сотрудники ГИБДД и МЧС проведут и в образовательных учреждениях Чановского района.