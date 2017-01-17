В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1558 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177» срок вступления в силу пункта 3 Правил организованной перевозки группы детей автобусами в части, касающейся требований к году выпуска автобуса (пункт предусматривает, что для осуществления организованной перевозки группы детей должен использоваться автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет), перенесен на 1 июля 2017 года.

Принятое решение даст перевозчикам организованных групп детей дополнительное время для обновления парка автобусов, соответствующих установленным требованиям.

На протяжении трех лет в Российской Федерации действуют Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177.

Данные Правила определяют задачи и требования, предъявляемые к организованной перевозке детей в автобусах, не относящихся к маршрутным транспортным средствам, устанавливают основные обязанности должностных лиц и водителей автобусов.

Положения Правил предусматривают возможность особого порядка допуска детей и сопровождающих в автобус, устанавливают требование о наличии схемы маршрута перевозки. Кроме того, в Правилах содержится требование о наличии в автобусе наборов пищевых продуктов в случае нахождения детей в пути более 3 часов, а также предусмотрен запрет на перевозку детей в возрасте до 7 лет более 4 часов.

Правилами также установлено, что в ночное время - с 23 часов вечера до 6 утра - организованная перевозка группы детей допускается только к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также допускается завершение организованной перевозки группы детей при задержке в пути. Помимо этого, предусмотрено, что организованные перевозки групп детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов обязательно должны сопровождаться медицинским работником.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району