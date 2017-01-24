ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЯ

22.01.2017 года в 09 часов 27 минут произошел пожар в грузовом транспортном средстве «Мерседес» на трассе Р-254 «Иртыш» в Чановском районе Новосибирской области. В результате пожара огнем повреждена кабина автомобиля на площади 4м2. Причиной пожара явилось возгорание шины спущенного колеса на передней оси автомобиля. Материальный ущерб от пожара устанавливается.

ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области обращает внимание автовладельцев на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

Основная причина таких пожаров – нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств. Каждый второй пожар в автомобилях происходит из-за замыканий электропроводки, а каждый пятый пожар – вызван неисправностями системы подачи топлива, не последнее место в этом списке занимает курение в машине или непосредственной близости от нее.

Во избежание пожара в автотранспортном средстве собственникам следует соблюдать элементарные требования пожарной безопасности:

- эксплуатировать следует только полностью исправное автотранспортное средство, при выявлении малейших неисправностей автотранспортного средства, следует полностью прекратить его эксплуатацию, до полного устранения неисправности.

- после произведенного ремонта либо технического обслуживания автомобиля, следует убедиться в герметичности топливной системы, и отсутствия подтеканий топлива, регулярно осматривать систему подачи топлива, проверять состояние топливной системы, патрубков, хомутов;

- периодически путем осмотра проверять целостность электропроводки автомобиля, часто бывает, что провод постоянно трётся о соседнюю деталь или панель, в конечном итоге, просто нарушается его изоляции, что при соприкосновении с другим проводом или металлической частью автомобиля может вызвать образование искр, нагревание электропровода и нарушения в работе электрооборудования, в результате чего может произойти возгорание;

- проверять надежность электрических контактов электропроводки в местах соединения, так как плохой контакт может привести к оплавлению электропроводки;

- при установке дополнительного оборудования, либо ремонте электропроводки, не следует применять проводку с меньшим сечением, либо электропроводку, не предназначенную для применения в автомобиле.

- не следует заменять штатные предохранители более мощными, либо металлическими предметами, такими как отрезок проволки, монетой, и прочими не предназначенные для этого предметы.

- не следует применять в зимнее время для утепления отсека двигателя транспортного средства приспособления, из горючих материалов, способных стать источником возникновения пожара при нагреве от двигателя транспортного средства.

- рекомендуется проводить установку дополнительного электрооборудования в автомобиль или другое транспортное средство только квалифицированными работниками станций техобслуживания, так как при не правильной установке, либо установке с нарушениями требований инструкций, может не только вывести оборудование автомобиля из строя, но и послужить причиной возникновения пожара.

- не следует на длительное время оставлять без присмотра автотранспортное средство с включенным электрическим и прочим оборудованием для предпускового подогрева двигателя. - во избежание возникновения пожара запрещается использовать для подогрева двигателя открытый огонь (костры, факелы, паяльные лампы).

- в обязательном порядке оснастить автотранспортное средство огнетушителем, так как своевременное и правильное применение огнетушителя поможет потушить возникшее возгорание, а значит сохранить автотранспортное средство.

Не меньшую опасность представляет установленное в автомобиль газовое оборудование, так как в результате установки оборудования вне специализированных станций, либо неисправности при отсутствии надлежащего обслуживания газового оборудования, автомобиль может превратиться во «взрывное устройство», и уже представлять серьезную опасность не только для собственника, но и для окружающих.

Если Ваш автомобиль загорелся, тут же остановитесь, сообщите о возгорании в пожарную охрану (по телефону «01», «101» с мобильного телефона или «112» телефон экстренных служб), или остановите проезжающих и попросите их связаться с пожарной охраной, возьмите огнетушитель, немного приоткройте капот и направьте огнетушащее вещество в подкапотное пространство. Если огнетушитель не сработал или действие его оказалось не эффективным, для дальнейшего тушения пожара используйте песок и землю. При загорании в салоне автомобиля, по возможности не оставляйте двери и окна открытыми. Тушение пожара необходимо производить через приоткрытую дверь или окно. Открывая дверь автомобиля, прикрывайтесь полотном двери, с целью защиты от возможных выбросов пламени. Если возгорание ликвидировано и есть такая возможность - отсоедините провод с клеммы аккумулятора. При разливе бензина необходимо смыть его водой, засыпать придорожным песком, пылью, землей с целью предотвращения его возгорания.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.