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Государственный пожарный надзор информирует.

 

    За 12 месяцев 2016 года на территории  Чановского района  произошло 33 пожара,  на пожарах погибло 2 человека, 4 человека  получили травмы различной степени тяжести.    Статистика пожаров показывает, что в нашем районе происходит большое количество пожаров, и как ни трагично об этом слышать,  на пожарах гибнут   и получают травмы люди . Так в 2016 г. на пожарах погибло 2 человека и 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Гибель людей на пожарах произошла на территории Новопреображенского сельсовета и администрации р.п. Чаны. Травмирование людей на пожарах произошло: на территории администрации р.п. Чаны- 2 факта, Озеро-Карачинского и Отреченского сельсоветов. Причинами пожаров, повлекших гибель людей, являлось неосторожное обращение с огнем при курении. Причинами пожаров, приведшим к травмированию  людей явилось:   нарушение правил технической эксплуатации  газового оборудования,  нарушение правил монтажа электрооборудования-2 случая,  неосторожное обращение с огнем.

  Происшедшие пожары по территориальности распределились следующим образом: администрация р.п. Чаны -  8 пожаров, Озеро-Карачинский сельсовет-9 пожаров, по 2 пожара  произошло на территории Тебисского, Отреченского, Землянозаимского, Погорельского сельсоветов, по 1 пожару произошло на территории Новопреображенского, Матвеевского, Щегловского сельсоветов, 5 пожаров произошло на автодорогах местного и федерального значения. За 2016 год не зарегистрировано пожаров на территории Блюдчанского, Красносельского, Покровского, Старокарачинского и Таганского сельсоветов.

 По местам возникновения пожары произошли на следующей категории объектов.  В жилом  секторе произошло 25 пожаров, что составило 75% от всех происшедших пожаров, таким образом наиболее незащищенной категорией   от пожаров по прежнему остается жилой сектор.

В 2 случаях объектами пожара стали объекты торговли.   В 4 случаях объектом пожара стали автотранспортные средства, в 1 случае грубые корма.

Причинами пожаров в 2016 г. послужили: в  6 случаях в результате  неосторожного обращения граждан с огнем, в том числе при курении, в 4 случаях неисправность и нарушение требований  пожарной безопасности  при эксплуатации печного отопления,  в 9 случаях причиной пожара послужила неисправность электрооборудования, выполненный монтаж электропроводки с нарушением требований документов по электроэнергетике   и нарушение требований  пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, детская шалость с огнем   - 2 факта, нарушение правил эксплуатации  бытовых газовых устройств- 1 факт , неисправность узлов и механизмов тр. средств- 5 фактов пожаров,   так же произошли пожары в результате  поджога.

 В ходе проведения проверок по пожарам был выявлен ряд причин  и условий способствовавших возникновению пожаров: оставление без присмотра топящихся печей и включенных электронагревательных приборов,   неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении,   монтаж электрооборудования выполняется с грубейшими нарушениями требований документов по электроэнергетике, применение в электросчетчиках учета электроэнергии некалиброванных плавких вставок, недостаточный контроль со стороны родителей за детьми.  

Большую роль  в последствии пожаров, ограничении материального ущерба  оказывает обеспеченность населенных пунктов техникой, приспособленной для тушения пожаров. Во всех  администрациях сельсоветов  организованы добровольные пожарные команды, у которых на вооружении  имеются пожарные прицепы и мотопомпы  предназначенные для тушения пожаров на территории данного муниципального образования  до прибытия пожарных частей  № 73 и № 106  дислоцируемых   в р.п. Чаны, Озеро Карачи, с. Блюдчанское, с. Тебисское, с. Земляная Заимка.  Наличие данной пожарной техники позволяет организовать тушение пожара в начальной его стадии, что приводит к ограничению распространения пожара и сокращению материального ущерба, так как для прибытия пожарных  подразделений дислоцируемых на территории Чановского района   в удаленные населенные пункты требуется много времени, что сказывается на оперативное тушение пожара.

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы в 2016 г. проводилась работа по проверке противопожарного состояния зданий, сооружений, предприятий, организаций и жилого сектора с целью выявления и пресечения нарушений требований пожарной безопасности и доведения выявленных нарушений до руководителей организаций и домовладельцев. Особое внимание  в ходе проведения проверок было уделено объектам здравоохранения, образования, социальной защиты, объектов с массовым пребыванием людей. В ходе проводимых  проверок  было установлено, что   на территории Чановского района противопожарная защищенность объектов образования, здравоохранения, социальной защиты с каждым годом  улучшается: здания обеспечены  первичными средствами пожаротушения и установками автоматической  пожарной сигнализации, социально-значимые объекты оборудованы системой ПАК «Стрелец-мониторинг», что обеспечивает автоматический вывод сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны, проводится ремонт электрооборудования, приводятся в соответствие пути эвакуации, должностные лица обучаются мерам пожарной безопасности, приобретаются индивидуальные средства для защиты органов дыхания,  но в то же время противопожарная защищенность объектов сельскохозяйственного производства и жилого сектора   остается на низком уровне.  У сельхозпредприятий отсутствуют достаточно средств на выполнение противопожарных  мероприятий, а гражданами не уделяется должного внимания вопросам поддержания своего имущества в пожаробезопасном  состоянии  и допускается  грубое нарушение   требований   пожарной безопасности.

 В ходе профилактических мероприятий в жилом секторе основными нарушениями требований пожарной безопасности выявленными при проведении подворовых обходов сотрудниками ОНД и ПР по Чановскому району  являлись: отсутствие у отопительных печей соответствующих разделок и отступок,  отсутствие у отопительных печей предтопочных листов  размером не менее 0,5х0,7 м., установка в эл. счетчиках  учета электроэнергии некалиброванных плавких вставок, сжигание в весенний  и осенний периоды сухой травы и мусора на приусадебных участках, за что к административной ответственности было привлечено более 30 граждан.  

Подведя итоги по данной информации хочется надеяться, что гражданами и должностными лицами организаций будет уделяться больше внимания вопросам обеспечения пожарной безопасности и в нашем районе будет происходить меньше пожаров, не будет причиняться  материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан.

 

 

 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Чановскому району  УНД  и ПР

ГУ МЧС России по Новосибирской области.

 

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