Государственный пожарный надзор информирует.

За 12 месяцев 2016 года на территории Чановского района произошло 33 пожара, на пожарах погибло 2 человека, 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Статистика пожаров показывает, что в нашем районе происходит большое количество пожаров, и как ни трагично об этом слышать, на пожарах гибнут и получают травмы люди . Так в 2016 г. на пожарах погибло 2 человека и 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Гибель людей на пожарах произошла на территории Новопреображенского сельсовета и администрации р.п. Чаны. Травмирование людей на пожарах произошло: на территории администрации р.п. Чаны- 2 факта, Озеро-Карачинского и Отреченского сельсоветов. Причинами пожаров, повлекших гибель людей, являлось неосторожное обращение с огнем при курении. Причинами пожаров, приведшим к травмированию людей явилось: нарушение правил технической эксплуатации газового оборудования, нарушение правил монтажа электрооборудования-2 случая, неосторожное обращение с огнем.

Происшедшие пожары по территориальности распределились следующим образом: администрация р.п. Чаны - 8 пожаров, Озеро-Карачинский сельсовет-9 пожаров, по 2 пожара произошло на территории Тебисского, Отреченского, Землянозаимского, Погорельского сельсоветов, по 1 пожару произошло на территории Новопреображенского, Матвеевского, Щегловского сельсоветов, 5 пожаров произошло на автодорогах местного и федерального значения. За 2016 год не зарегистрировано пожаров на территории Блюдчанского, Красносельского, Покровского, Старокарачинского и Таганского сельсоветов.

По местам возникновения пожары произошли на следующей категории объектов. В жилом секторе произошло 25 пожаров, что составило 75% от всех происшедших пожаров, таким образом наиболее незащищенной категорией от пожаров по прежнему остается жилой сектор.

В 2 случаях объектами пожара стали объекты торговли. В 4 случаях объектом пожара стали автотранспортные средства, в 1 случае грубые корма.

Причинами пожаров в 2016 г. послужили: в 6 случаях в результате неосторожного обращения граждан с огнем, в том числе при курении, в 4 случаях неисправность и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, в 9 случаях причиной пожара послужила неисправность электрооборудования, выполненный монтаж электропроводки с нарушением требований документов по электроэнергетике и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, детская шалость с огнем - 2 факта, нарушение правил эксплуатации бытовых газовых устройств- 1 факт , неисправность узлов и механизмов тр. средств- 5 фактов пожаров, так же произошли пожары в результате поджога.

В ходе проведения проверок по пожарам был выявлен ряд причин и условий способствовавших возникновению пожаров: оставление без присмотра топящихся печей и включенных электронагревательных приборов, неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении, монтаж электрооборудования выполняется с грубейшими нарушениями требований документов по электроэнергетике, применение в электросчетчиках учета электроэнергии некалиброванных плавких вставок, недостаточный контроль со стороны родителей за детьми.

Большую роль в последствии пожаров, ограничении материального ущерба оказывает обеспеченность населенных пунктов техникой, приспособленной для тушения пожаров. Во всех администрациях сельсоветов организованы добровольные пожарные команды, у которых на вооружении имеются пожарные прицепы и мотопомпы предназначенные для тушения пожаров на территории данного муниципального образования до прибытия пожарных частей № 73 и № 106 дислоцируемых в р.п. Чаны, Озеро Карачи, с. Блюдчанское, с. Тебисское, с. Земляная Заимка. Наличие данной пожарной техники позволяет организовать тушение пожара в начальной его стадии, что приводит к ограничению распространения пожара и сокращению материального ущерба, так как для прибытия пожарных подразделений дислоцируемых на территории Чановского района в удаленные населенные пункты требуется много времени, что сказывается на оперативное тушение пожара.

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы в 2016 г. проводилась работа по проверке противопожарного состояния зданий, сооружений, предприятий, организаций и жилого сектора с целью выявления и пресечения нарушений требований пожарной безопасности и доведения выявленных нарушений до руководителей организаций и домовладельцев. Особое внимание в ходе проведения проверок было уделено объектам здравоохранения, образования, социальной защиты, объектов с массовым пребыванием людей. В ходе проводимых проверок было установлено, что на территории Чановского района противопожарная защищенность объектов образования, здравоохранения, социальной защиты с каждым годом улучшается: здания обеспечены первичными средствами пожаротушения и установками автоматической пожарной сигнализации, социально-значимые объекты оборудованы системой ПАК «Стрелец-мониторинг», что обеспечивает автоматический вывод сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны, проводится ремонт электрооборудования, приводятся в соответствие пути эвакуации, должностные лица обучаются мерам пожарной безопасности, приобретаются индивидуальные средства для защиты органов дыхания, но в то же время противопожарная защищенность объектов сельскохозяйственного производства и жилого сектора остается на низком уровне. У сельхозпредприятий отсутствуют достаточно средств на выполнение противопожарных мероприятий, а гражданами не уделяется должного внимания вопросам поддержания своего имущества в пожаробезопасном состоянии и допускается грубое нарушение требований пожарной безопасности.

В ходе профилактических мероприятий в жилом секторе основными нарушениями требований пожарной безопасности выявленными при проведении подворовых обходов сотрудниками ОНД и ПР по Чановскому району являлись: отсутствие у отопительных печей соответствующих разделок и отступок, отсутствие у отопительных печей предтопочных листов размером не менее 0,5х0,7 м., установка в эл. счетчиках учета электроэнергии некалиброванных плавких вставок, сжигание в весенний и осенний периоды сухой травы и мусора на приусадебных участках, за что к административной ответственности было привлечено более 30 граждан.

Подведя итоги по данной информации хочется надеяться, что гражданами и должностными лицами организаций будет уделяться больше внимания вопросам обеспечения пожарной безопасности и в нашем районе будет происходить меньше пожаров, не будет причиняться материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Чановскому району УНД и ПР

ГУ МЧС России по Новосибирской области.