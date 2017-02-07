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Лучшее территориальное подразделение надзорной деятельности за 2016 год

 

31 января 2017 года в г. Новосибирске в актовом зале Главного управления МЧС России по Новосибирской области под руководством   начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майора внутренней службы  Орлова В.В.  с руководящим составом подразделений Государственной противопожарной службы и территориальных отделов надзорной деятельности  было  проведено  заседание коллегии Главного управления МЧС России по Новосибирской области по вопросу «Итоги  деятельности Главного управления МЧС России по Новосибирской области за 2016 год и постановке задач на 2017 год».

На данной коллегии были рассмотрены и определены основные задачи и приоритетные направления деятельности Главного управления МЧС России по Новосибирской области на 2017 год, а так же определены победители среди подразделений ФПС и территориальных отделов (отделений) надзорной деятельности  за 2016 год. В соответствии с приказом   Главного управления МЧС России по Новосибирской области от 27.01.2017г. № 60  по итогам конкурса среди территориальных подразделений  надзорной деятельности    Главного управления МЧС России по Новосибирской области 1 место было присвоено коллективу  Отдела надзорной деятельности и профилактической работы  по Чановскому району,  который был награжден   кубком «Лучшему территориальному подразделению надзорной деятельности».

За достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности в 2016 году  начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району  подполковник внутренней службы Чеботок А.М. признан лучшим начальником территориального подразделения надзорной деятельности Главного управления и   объявлена благодарность.

 

 

ОНД и ПР по Чановскому району  

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