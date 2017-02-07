Лучшее территориальное подразделение надзорной деятельности за 2016 год

31 января 2017 года в г. Новосибирске в актовом зале Главного управления МЧС России по Новосибирской области под руководством начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майора внутренней службы Орлова В.В. с руководящим составом подразделений Государственной противопожарной службы и территориальных отделов надзорной деятельности было проведено заседание коллегии Главного управления МЧС России по Новосибирской области по вопросу «Итоги деятельности Главного управления МЧС России по Новосибирской области за 2016 год и постановке задач на 2017 год».

На данной коллегии были рассмотрены и определены основные задачи и приоритетные направления деятельности Главного управления МЧС России по Новосибирской области на 2017 год, а так же определены победители среди подразделений ФПС и территориальных отделов (отделений) надзорной деятельности за 2016 год. В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Новосибирской области от 27.01.2017г. № 60 по итогам конкурса среди территориальных подразделений надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Новосибирской области 1 место было присвоено коллективу Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району, который был награжден кубком «Лучшему территориальному подразделению надзорной деятельности».

За достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности в 2016 году начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району подполковник внутренней службы Чеботок А.М. признан лучшим начальником территориального подразделения надзорной деятельности Главного управления и объявлена благодарность.

ОНД и ПР по Чановскому району

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