В Чановском районе сотрудники Госавтоинспекции и УФСИН провели очередную встречу с осужденными за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Все они состоят на учетах и лишены права управления транспортным средством.

За 12 месяцев 2016 года сотрудниками ГИБДД Чановского района было выявлено 165 нетрезвых водителей. В том числе и тех, кто в состоянии опьянения сел за руль, будучи уже лишенным права управления транспортным средством за нетрезвую езду. За этот период в суды направлено почти 30 уголовных дел, предусмотренных ст. 264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Сотрудники Госавтоинспекции предостерегли участников подобных встреч от совершения подобных преступлений и правонарушений. Выпив, они сознательно садятся управлять транспортным средством повышенной опасности. И тем самым подвергают риску не только себя, но и своих пассажиров, других водителей и пешеходов.

Автоинспекторы так же акцентировали внимание осужденных на том, что повторное нарушение ими правил дорожного движения может повлечь применение к ним более строгого наказания.



