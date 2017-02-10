Осторожно- угарный газ!

На территории Новосибирской области 8 февраля 2017 в вечернее время произошло происшествие в жилом доме, связанное с отравлением угарным газом семьей из 4 человек. В результате происшедшего один взрослый и малолетний ребенок погибли до прибытия скорой медицинской помощи, еще один взрослый и малолетний ребенок были доставлены в больницу с отравлением угарным газом. Причиной происшедшего данного случая послужило закрытие заслонки печи отопления, в то время когда топливо в печи еще не прогорело.

Печь или камин с закрытой задвижкой и недогоревшим топливом - источник угарного газа и незаметный отравитель. Считая, что топливо полностью прогорело, владельцы печи закрывают заслонку дымохода для сохранения тепла. Тлеющие угли при недостатке воздуха образуют угарный газ, который проникает в помещение через негерметичные участки печной конструкции.

Отравление газом – это ситуация, в которой человек вдохнул в себя какое-либо ядовитое и опасное для жизни вещество. Чаще всего такие отравления вызывает угарный газ. Если в определенном большинстве случаев отравления газами можно избежать ввиду того, что они имеют резкие запахи, поэтому вовремя покинуть помещение, наполненное ядовитым веществом. Однако угарный газ не пахнет ничем, кроме того, он не раздражает дыхательные пути, соответственно, не вызывает кашель – и в этом кроется его основная опасность.

Отравления угарным газом могут происходить достаточно часто ввиду того, что сам угарный газ – не редкость, он всегда образовывается и скапливается там, где горели вещества, содержащие углерод. То есть, мы говорим о бумажных, деревянных материалах, об угле и коже, тканях и резине, а также о пластике и бытовых химических изделиях. То есть риск скопления и, соответственно, отравления угарным газом может возникать достаточно часто.

Как же определить, что у Вас или у кого-либо произошло отравление газом? Вот несколько основных причин, которые помогут вам это понять:

1)человек ослабел, и это очень заметно, он ощущает головокружение, иногда случаются потери сознания;

2)голова человека, отравившегося газом, болит особой, пульсирующей болью;

3)дыхание становится немного затрудненным, возникает несвойственная ранее одышка;

4)проверяя пульс, вы понимаете, что сердце бьется чаще, чем нужно, а в грудной клетке ощущаются достаточно сильные боли;

5)человека может тошнить и рвать.

Неотложная помощь, которая должна сопровождать отравление угарным или любым другим газом, в первую очередь заключается в том, что пострадавшего человека нужно как можно скорее вынести туда, где действие угарного газа будет прекращено – то есть на улицу, на свежий и чистый воздух. Если же в конкретной ситуации сделать это не представляется возможным, тогда создайте условия для того, чтобы свежий воздух заходил в помещение через окна и открытые двери.

Следующим вашим шагом должно быть обнаружение и обезвреживание того, что источает опасный для жизни человека (впрочем, и вашей тоже, однако в меньшей степени) угарный газ. Возможно, это будет заведенный автомобиль (тогда нужно выключить зажигание), или газовое обогревательное устройство (вентиль которого следует сиюминутно перекрыть) и прочие устройства.

Теперь осмотрите одежду человека, желательно попытайтесь ослабить ее (или вовсе снять, если позволяет ситуация) в районе груди и шеи, чтобы кислород беспрепятственно поступал к легким ребенка.

Причины отравления угарным газом

Отсутствие у ядовитого угарного газа цвета и запаха, делают угарный газ особенно опасным. Причиной отравления угарным газом является:

Нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга ).

Неисправная работа печи и дымохода (трещины в конструкции печи, забитый дымоход).

Нахождение людей в помещениях с работающей автотранспортной техникой.

Сон в автомобиле с включенным двигателем.

Для того, чтобы избежать подобных опасных для жизни ситуаций, следует соблюдать основные правила безопасности, такие как:

1)регулярное и качественное обслуживание газовых систем и систем отопления;

2)устанавливайте в доме индикаторы, фиксирующие утечку газа;

3)газовая плита – не средство для отопления помещений;

4)автотранспортное средство нельзя надолго заводить в помещении, не имеющем вентиляции, при закрытых окнах и дверях; а так же эксплуатировать двигатели внутреннего сгорания в помещениях без вентиляции.

5)нельзя закрывать заслонки отопительных печей до полного прогорания топлива

6)помещения должны регулярно проветриваться.

7) не оставляйте малолетних детей одних, особенно когда топится печь.

ОНД и ПР по Чановскому району Новосибирской области