В целях повышения эффективности работы по взысканию штрафов, наложенных за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, осуществления фактического окончания исполнительных производств, обеспечения принципа неотвратимости наказания за совершенные административные правонарушения, на территории р.п. Чаны и Чановского района Новосибирской области с 13 по 17 февраля 2017 года будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор». Сотрудниками ГИБДД и ССП, будет совместно проведена отработка правонарушителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов.

Хочется в очередной раз напомнить о том, что согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ «Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса», если нарушитель не оплатил штраф в установленный законом срок, со дня вступления постановления в законную силу, предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов», а так же, при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району