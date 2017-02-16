Домашний очаг необходимо беречь!

Наибольшее количество пожаров связанные с тяжкими последствиями (гибель и травмирование людей) происходит в жилых помещениях (квартиры, частные и садовые дома).

Основной причиной наступления тяжких последствий является позднее обнаружение пожара, нахождение людей на момент его воззникновения в состоянии сна, в результате чего люди получают смертельные отравления продуктами горения (дымом), а пути безопасной эвакуации на момент обнаружения пожара уже бывают отрезаны огнем и непригодны для безопасной эвакуации.

Допустим, вы уверены в своих домочадцах, всегда, уходя из дома, выключаете электроприборы, не оставляете детей без присмотра и не курите в нетрезвом состоянии в постели и т.д. Но где гарантия того, что так же поступают ваши соседи, квартиранты или те, кто живет рядом с вами? Ведь безопасность состоит из многих слагаемых, и в некоторых случаях зависит от других людей, не говоря уже об обстоятельствах и «случайностях» нашей жизни. Так что подумайте….

Чтобы обезопасить себя и своих близких ОНДиПР по Чановскому району предлагает Вам задуматься об установке в своем жилом помещении автономного пожарного извещателя.Извещатель крепится к потолку при помощи 2-х саморезов, не имеет ни каких проводов. Элемент питания- батерейка типа «крона». Извещатель способствует обнаружению задымления на ранней стадии и при срабатывании выдает пронзительный сигнал который способен разбудить даже хорошо выпившего человека. Наиболее пожароопасными помещениями являются кухни, автогаражи, места установки бытовой техники. Рекомендуем установку в детских комнатах . Стоимость извещателя составляет от 350 до 500 рублей. Продажа осуществляется в специализированных магазинах и организациях оказывающих услуги в области пожарной безопасности. Информация имеется в справочнике «ДУБЛЬ-ГИС» и в сети Интернет (набрать в поиске «автономный пожарный извещатель»).

Мы можем подсказать, но ВАША безопасность и безопасность ВАШИХ близких в ВАШИХ руках!

ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области