С целью предотвращения управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники Чановской Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами дорожного движения провели профилактическую акцию \"Трезвый водитель\" на центральной улице рабочего поселка Чаны.

При проведении мероприятия, сотрудники ГИБДД, приводили водителям статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях, совершенные в состоянии опьянения. Дети из команды ЮИД, подготовили и адресовали водителям свои пожелания в письмах и рисунках: о том, что управление транспортом в состоянии опьянения недопустимо и что в этом случае, беспечность водителя, может обернуться непоправимыми последствиями, для каждого участника дорожного движения.

Подобные мероприятия заставляют водителей задуматься о последствиях вождения в нетрезвом виде. Ведь пьяный за рулем несет опасность не только для себя, но и для окружающих.







