ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЯ

17.02.2017 года в 08 часов 24 минуты пожар произошел в квартире двухквартирного дома, расположенном в с. Тебисское. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 9м2. Материальный ущерб, причинённый в результате пожара устанавливается. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электроприбора.

ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области обращает внимание частных домовладельцев, ответственных квартиросъемщиков, руководителей предприятий и организаций на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

- Электропроводка в помещениях всех видов должна находиться в исправном состоянии. Монтаж электропроводки должен производить опытный электромонтер. Изоляция электропроводов должна периодически проверяться.

- Электроприборы разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону "01", сот. тел. "101" или "112"

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.