22 февраля 2017 года, состоялась телефонная «горячая» линия руководства Отдела МВД России по Чановскому району с населением р.п.Чаны и района.

С 10:00 до 12:00 часов на все вопросы, замечания и предложения жителей р.п.Чаны и района отвечали начальник Отдела МВД России по Чановскому району В.В.Соколов и начальник Отделения ГИБДД Р.Р.Шакиров. За время работы дозвонилось 14 человек, которые задали 19 вопросов. В основном граждане сообщали о состояние улично-дорожной сети поселка и района, обращались с просьбой установить новые светофоры, вносили предложения по улучшению дорожного движения.

Проведение прямых телефонных линий ГИБДД, позволяет эффективнее отслеживать ситуацию на дорогах. Результативное взаимодействие с гражданами способствует укреплению партнерских отношений между жителями района и Госавтоинспекцией, делает полицию более открытой и, в конечном итоге, повышает доверие людей к правоохранительным органам.

Главная задача «горячей» линии ГИБДД — «напрямую» помочь гражданам!