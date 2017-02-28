1 марта Всемирный день гражданской обороны

Россияне каждый год 1 марта отмечают Всемирный день гражданской обороны. Достаточно часто можно услышать и другое название этого праздника - Всемирный день гражданской защиты.

Эта дата празднования приурочена к созданию 1 марта 1972 года Международной организации гражданской обороны (МОГО). Хотя, если говорить точнее, тогда данная организация только получила статус межправительственной, но существовала она задолго до этого. Тогда же в силу вступил устав МОГО, который был одобрен 18-ю государствами.

История Международной организации гражданской обороны (МОГО)

История Международной организации гражданской обороны (МОГО) началась в Париже в 1931 году. Тогда французским генералом медицинской службы Жоржем Сен-Полем по инициативе нескольких стран была основана "Ассоциация Женевских зон" - "зон безопасности". Главной целью учреждения этой организации стало создание во всех странах локальных зон безопасности. Осуществляться это должно было путем соглашений.

Что касается нашей страны, то она вступила в данную организацию в 1993 году. А отмечать праздник - Всемирный день гражданской обороны в России начали с 1994 года.

Нужно отметить, что до 1993 года в нашей стране он не отмечался вовсе, несмотря на тот факт, что с 1961 года правительством на территории СССР официально было принято положение, касающееся создания в СССР системы обеспечения защиты населения и народного хозяйства государства от ракетно-ядерного, бактериологического и химического оружия.

Обязанности по общему руководству гражданской обороной страны были возложены на Совет Министров СССР. Кроме того, тогда же была введена и должность Начальника гражданской обороны СССР.

Направления деятельности МОГО

Одним из главных направлений деятельности МОГО можно считать распространение опыта и знаний по вопросам гражданской обороны (ГО) и управления в период чрезвычайных ситуаций (ЧС). Эта организация также готовит национальные кадры в данных областях, оказывает техническую помощь по созданию и усовершенствованию систем предупреждения ЧС и защиты населения.

Празднование 1 марта праздника "Всемирный день гражданской обороны" позволяет привлечь внимание современного общества к важным задачам, которые выполняются национальными службами гражданской защиты и обороны. Основными из них являются спасение жизни и окружающей среды.

Организация МОГО является открытой для всех государств, разделяющих ее конституцию и устав. Высшим ее органом является Ассамблея, которая состоит из делегатов. Эти делегаты представляют государства-члены. Ассамблея проводит очередные сессии, интервал между которыми не превышает два года. В случае необходимости проводятся также и специальные сессии.

Каждый год праздник "Всемирный день гражданской обороны" проходит под разными девизами, затрагивающими важнейшие вопросы. Так, например, девиз 2009 года касался вопросов оповещение населения и средств связи.

Необходимо отметить большую важность информированности населения о способах оповещения в случае какой-либо чрезвычайной ситуации. Информирование населения является обязанностью каждого государства.

Организацию и ведение гражданской обороны можно назвать одними из главных функций любого государства. Гражданская оборона вносит большой вклад в обеспечение безопасности государства.

История гражданской обороны в России

В нашей стране история системы гражданской обороны началась в СССР 4 октября 1932 года. Именно в этот день была создана местная противовоздушная оборона (МПВО), которая являлась составной частью системы ПВО страны. 22 февраля 1993 года правительство нашей страны выпустило распоряжение о том, что в этой международной организации Российскую Федерацию должна представлять МЧС России. Это российское Министерство не только осуществляет общее руководство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, но и действует совместно с другими спасательными службами нашей страны.