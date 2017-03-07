Сегодня, в преддверии международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции Чановского района решили развеять весеннюю хандру прекрасной половине автолюбителей, и провели праздничную акцию, в рамках которой они поздравили автоледи с наступающим праздником и пожеланиями здоровья, любви и красоты. Женщинам вручали цветы и сладкие подарки. Поначалу автоледи терялись в догадках о причинах своей остановки и приятно удивлялись, когда вместо проверки документов слышали в свой адрес комплименты и теплые слова поздравления с прекрасным весенним днем.

Благодарные автолюбительницы, в свою очередь, пообещали быть законопослушными водителями – соблюдать скоростной режим, правила обгона, обеспечивать детям безопасное передвижение в транспортных средствах, проявлять культуру поведения и взаимовежливость на пешеходных переходах, стать личным примером для родных и близких, особенно для своих собственных детей.

Акция была направлена на то, чтобы подарить милым дамам в предпраздничные дни прекрасное настроение. Полицейские уверены, что хорошее настроение женщин-автомобилисток, их лучезарные улыбки за рулем и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения позволят сократить количество нарушений ПДД на дорогах.