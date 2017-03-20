В р.п.Чаны Новосибирской области среди учащихся общеобразовательных учреждений Чановского района проведен конкурс-фестиваль «Зеленая волна - 2017», который был организован Отделением ГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району совместно с управлением образования.

Целью данного мероприятия является повышение эффективности деятельности общеобразовательных учреждений по обучению детей и подростков основам Правил дорожного движения, а также развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов школ, родителей, предприятий, общественных организаций и сотрудников ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Принимали участие в фестивале 4 команды. Компетентное жюри оценивало театрализованные постановки по следующим критериям – раскрытие предложенной темы; актерское мастерство и легкость восприятия; грамотность исполнения в соответствии с ПДД.

1 место заняла команда школы № 2, которая и будет представлять Чановский район в зональном этапе конкурса-фестиваля «Зеленая волна - 2017». 2 место досталось команде школы № 1, 3 место заняла команда Красносельской школы. Всем юидовцам вручены почетные грамоты и подарки.



