С 4 апреля 2017 года в силу вступают изменения в Правила дорожного движения, ограничивающие начинающих водителей. Но есть изменения, которые коснутся и опытных водителей.

Согласно, изменениям в ПДД, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 333 от 24 марта 2017 года водитель со стажем менее двух лет, не может буксировать другие транспортные средства. Это должны делать более опытные водители. Начинающим водителям мопедов и мотоциклов до достижения двухлетнего стажа запрещено перевозить пассажиров. Кроме этого, за отсутствие знака «начинающий водитель» теперь предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

Другие поправки в Правила дорожного движения одинаково коснутся и начинающих водителей, и водителей с опытом. Знак «Шипы» должен быть установлен на автомобилях, которые оборудованы шипованной резиной. За отсутствие этого знака также предусмотрен штраф в размере 500 рублей либо предупреждение. Такая административная ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Напомним, что из данной статьи исключена такая мера, как снятие государственных номерных знаков с запретом эксплуатации транспортного средства, предусмотренное ст. 27.13 КоАП РФ.

ОГИБДД Чановского района