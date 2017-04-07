В весенне–летний период на дорогах существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет участия в нем велосипедистов, скутеристов и мотоциклистов. Соответственно увеличивается количество дорожно–транспортных происшествий с участием данной категории водителей, в том числе - несовершеннолетних. Бесконтрольность со стороны родителей, незнание, а порой пренебрежение Правилами дорожного движения, приводит при управлении велосипедами, скутерами, мопедами и мотоциклами к печальным последствиям.

В целях повышения эффективности работы по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей, а также сохранения жизни и здоровья детей в преддверии окончания учебного года и начала летних школьных каникул на территории Чановского района в период с 01 апреля по 31 октября, будут проводится профилактические мероприятия «Мотоциклист». Основная цель ОПМ «Мотоциклист» - сохранение жизни и здоровья данной категории участников дорожного движения, пропаганда соблюдения ими ПДД.

В период проведения ОПМ «Мотоциклист» автоинспекторы уделят особое внимание данной категории водителей. Наряды ДПС нацелены на профилактику ДТП с их участием, предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов и мопедов, а также выявление лиц управляющих мототехникой без соответствующих документов (водительского удостоверения, регистрационных знаков), а также находящихся в состоянии опьянения. При этом отдельное внимание будет уделено несовершеннолетним водителям и работе по обнаружению похищенных мототранспортных средств.

Госавтоинспекция рйона призывает водителей мототранспорта к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.

ОГИБДД Чановского района