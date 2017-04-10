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В Новосибирской области дан старт ежегодному конкурсу-фестивалю «Зеленая волна – 2017». 5 апреля на территории Венгеровского района состоялся первый областной этап. В  организации и проведении мероприятия приняли участие Госавтоинспекция,   Министерство образования, науки и инновационной политики, государственное  бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирской области,    Областной центр детского технического творчества «Автомотоцентр».

   Юные инспекторы движения из Усть-Таркского, Венгеровского, Кыштовского,    Барабинского, Чановского, Куйбышевского районов Новосибирской области приняли  участие в творческом конкурсе «Безопасность на дорогах – гордость! Да здравствует мой  район и Новосибирская область!», посвященном 80-летию Новосибирской области.

   С самого утра в доме культуры Венгеровского района царила праздничная и радушная  атмосфера. Гостеприимные хозяева с радостью встречали приезжающих гостей и после  регистрации провожали их в актовый зал. Команды юных инспекторов движения и их  руководители творчески подошли к пропаганде безопасности дорожного движения среди  несовершеннолетних. Участники «провели экскурсию» по Новосибирской области,  показав видеоролики о значимом месте – районном символе безопасности, и обратились к  водителям с призывом «Сбросить скорость!», тем самым ребята присоединились к  Всероссийской акции «Сохрани жизнь!СбавьСкорость».

   Командой-победительницей признан отряд «Сигнал» МКОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №9  Куйбышевского района. На втором месте – отряд «БеркуД» МБОУ Чановской средней школы №2  (руководитель Гинзбург Елена Сергеевна), почетное третье место заняла команда ЮИД  «БОНД» МКОУ СОШ №47 Барабинского района.

      Закончилось мероприятие торжественным поздравлением и награждением победителей.  Все участники получили дипломы Министерства образования, науки и инновационной  политики Новосибирской области и управления ГИБДД ГУ МВД России по  Новосибирской области, а также памятные подарки от организаторов.

  

 

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