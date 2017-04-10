В Новосибирской области дан старт ежегодному конкурсу-фестивалю «Зеленая волна – 2017». 5 апреля на территории Венгеровского района состоялся первый областной этап. В организации и проведении мероприятия приняли участие Госавтоинспекция, Министерство образования, науки и инновационной политики, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирской области, Областной центр детского технического творчества «Автомотоцентр».

Юные инспекторы движения из Усть-Таркского, Венгеровского, Кыштовского, Барабинского, Чановского, Куйбышевского районов Новосибирской области приняли участие в творческом конкурсе «Безопасность на дорогах – гордость! Да здравствует мой район и Новосибирская область!», посвященном 80-летию Новосибирской области.

С самого утра в доме культуры Венгеровского района царила праздничная и радушная атмосфера. Гостеприимные хозяева с радостью встречали приезжающих гостей и после регистрации провожали их в актовый зал. Команды юных инспекторов движения и их руководители творчески подошли к пропаганде безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних. Участники «провели экскурсию» по Новосибирской области, показав видеоролики о значимом месте – районном символе безопасности, и обратились к водителям с призывом «Сбросить скорость!», тем самым ребята присоединились к Всероссийской акции «Сохрани жизнь!СбавьСкорость».

Командой-победительницей признан отряд «Сигнал» МКОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №9 Куйбышевского района. На втором месте – отряд «БеркуД» МБОУ Чановской средней школы №2 (руководитель Гинзбург Елена Сергеевна), почетное третье место заняла команда ЮИД «БОНД» МКОУ СОШ №47 Барабинского района.

Закончилось мероприятие торжественным поздравлением и награждением победителей. Все участники получили дипломы Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области и управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, а также памятные подарки от организаторов.