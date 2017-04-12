ГИБДД информирует о начале набора кандидатов на поступление в Орловский Юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова

Отделение ГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району информирует жителей района о начале набора кандидатов на поступление в Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, осуществляющий высокоэффективную подготовку сотрудников Госавтоинспекции.

Накопленные институтом традиции и опыт практического обучения, значительный научно-педагогический потенциал, развитая учебно-материальная база и современные инновационные образовательные технологии позволяют успешно осуществлять подготовку сотрудников Госавтоинспекции, отвечающих самым современным требованиям.

Приём на обучение в институт осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по очной форме обучения.

Кандидаты на поступление имеют возможность воспользоваться «прямым набором», по программе специалитета по направлению подготовки – «Правоохранительная деятельность», в том числе в рамках узкой специализации «сотрудник подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения».

Более подробная информация о поступлении размещена на официальном сайте образовательного учреждения: (http://www.orui.mvd.ru).