Весенне-летний пожароопасный период

С наступлением весеннего периода времени ежегодно на территории Чановского района возрастает количество выездов на пожары и загорания, большинство вызовов связано с возгоранием сухой травы, неубранного горючего мусора на приусадебных участках, а также случаются случаи умышленного сжигания мусора, выжигание прошлогодней сухой травы на сенокосных угодьях. Проявляя неосторожность при обращении с огнем, а зачастую умышленного поджигания сухой травы и камыша, бросая непотушенный окурок, захламляя территорию мусором люди не задумываются о последствиях и не ведая того подвергают опасности жизни и здоровье жителей нашего района, ведь часто в результате данных возгораний и пала травы возникает угроза жилым строениям. Только благодаря оперативным и слаженным действиям подразделений пожарной охраны Чановского района, добровольных пожарных команд и дружин, работников лесного хозяйства возникающие «ландшафтные» пожары были ликвидированы и предотвращена угроза их распространения на населенные пункты.

Существует справедливое заключение, что пожар легче предупредить, чем потушить. Именно по этому сотрудниками органов государственного пожарного надзора совместно с работниками администраций, полиции, лесного хозяйства проводятся совместные профилактические рейды. В ходе рейдов обследуются территории предприятий и организаций, а также приусадебные участки жителей р.п. Чаны. В ходе рейдов устанавливается, что жители Чановского района и работники предприятий не всегда проводят уборку территорий от сгораемого мусора и сухой травы.

Огонь, вышедший из под контроля и получивший возможность распространения беспощаден. Можно привести сотни примеров, когда люди в результате пожара остались без жилья, а нередко огонь уносит самое дорогое, что у нас есть - «жизнь».

В целях недопущения случаев возникновения пожара Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району будут проводиться аналогичные мероприятия во всех населенных пунктах Чановского района. В случаях выявления нарушений требований пожарной безопасности, а именно не очистка территории от горючих отходов и сухой травы, разведение костров для сжигания мусора, в отношении виновных лиц будут применяться меры административного наказания.

Напоминаем, что в соответствии с российским законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшая за собой материальный ущерб и гибель людей. Так, например, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст.20.4 ч.1), в частности, за разведение костров на территории населенного пункта, бесконтрольное сжигание стерни в отношении физических лиц штраф до 15 000 рублей, для юридических до 200 000 рублей. За такое же нарушение в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается в два раза.

Если в результате пожара собственникам имущества причинен крупный материальный ущерб (свыше 250 тыс. рублей), то за указанные деяния наступает уголовная ответственность по ст. 168 УК РФ, максимальное наказание по которой лишение свободы на срок до 1 года.

Если в случае пожара произошла гибель человека, то наступает уголовная ответственность по ч.2 ст.219 УК РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), максимальное наказание по которой лишение свободы на срок до 5 лет.

Если имело место умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, то за указанное деяние наступает уголовная ответственность по ч.2 ст. 167 УК РФ, максимальное наказание по которой лишение свободы на срок до 5 лет.

В заключении напоминаем Вам несколько простых правил пожарной безопасности соблюдение которых поможет избежать пожара:

- территории прилегающие к жилым домам и иным постройкам, своевременно очищайте от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

-не производите выжигание сухой травы.

- не разводите костер для сжигания мусора на территории населенного пункта.

- грубые корма убирайте на расстояние не менее 50 метров до зданий и сооружений.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР

ГУ МЧС России по Новосибирской области.