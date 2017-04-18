Тренировки по эвакуации на объектах социальной защиты в Чановском районе



14 апреля 2017 г. в целях привития навыков и отработки действий персонала на социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей в случае возникновении пожара, пропаганды противопожарных знаний, повышения культуры безопасного поведения сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району совместно с ОП «Блюдчанский» ПЧ-106 ГКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» НСО были проведены практические тренировки по эвакуации в «Стационарном отделения милосердия для пожилых граждан и инвалидов» и «Социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних» МБУ «Комплексный центр» расположенных в с. Блюдчанское.

По «легенде» тренировки в зданиях с пребыванием маломобильных групп населения и детей произошло возгорание. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации, которая оповестила всех находящихся в здании людей, персоналу учреждений и находящимся там людям необходимо было покинуть помещения в безопасное место, где отсутствуют опасные факторы пожара. Кроме самостоятельной эвакуации людей из здания, обслуживающий персонал «Стационарного отделения милосердия» должен эвакуировать престарелых граждан, которые сами не могут передвигаться. За ходом эвакуации из здания следил сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району Новосибирской области.

После того как все проживающие и персонал учреждения своевременно покинули помещение и разместились в безопасном месте, была произведена сверка присутствующих по спискам, руководителем учреждения и сотрудником ОНДиПР по Чановскому району были подведены итоги тренировки. В ходе тренировки сотрудник ОНДиПР по Чановскому району проверил исправность систем автоматической пожарной сигнализации, обратили внимание на наличие и состояние первичных средств пожаротушения, путей эвакуации, с персоналом учреждения был проведен инструктаж, а с детьми беседы на противопожарную тематику.





Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району





