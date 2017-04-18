С 17 по 23 апреля 2017 года на территории Чановского района Новосибирской области будет проведено специальное профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок, основными задачами мероприятия является осуществление контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителями, а также в целом требований по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами, в том числе при перевозках организованных групп детей и междугородние перевозки.

При выявлении фактов нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов, эксплуатация автобусов без тахографов, с неработающими или не соответствующими установленным требованиям тахографами, автобусов эксплуатирующихся с техническими неисправностями, а также с нарушением требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров, будут применены меры административного воздействия.

При выявлении транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения Гоставтоинспекции, в установленном порядке будет аннулирована регистрация.

Госавтоинспекция Чановского района