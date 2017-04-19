ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЯ

- 12.04.2017 года в 15 час. 21 мин. произошел пожар в одноквартирном доме, расположенном в р.п. Чаны. В результате нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования огнем повреждена мебель и стены дома на площади 28м2.

- 16.04.2017 года в 00 час. 20 мин. произошел пожар в квартире двухквартирного жилого дома, расположенном в д. Осинцево. В результате неосторожного обращения с огнем при курении огнем уничтожен диван на площади 2м2.

К сожалению, небрежность при обращении с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, забывчивость, неосторожность продолжает оставаться предвестниками новых пожаров, новых трагедий, новых слез.

Направляя информацию о пожарах, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области обращает внимание частных домовладельцев, ответственных квартиросъемщиков, руководителей предприятий и организаций на строгое соблюдение мер пожарной безопасности. Вам необходимо:

- соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем, в том числе при курении и приготовлении пищи;

- произвести требуемый ремонт электропроводок в жилых домах не забывайте о ремонте электропроводов в банях, гаражах, сараях;

- использовать в приборах учета эл. энергии, только калиброванные заводские плавкие вставки или автоматические предохранители;

- для обогрева помещений допускается использовать электрообогреватели только заводского изготовления, имеющие аппараты тепловой защиты, аппараты защиты от перегрузки и коротких замыканий;

- уходя из дома отключайте электробытовые приборы, ни в коем случае не оставляйте малолетних детей одних с включенным телевизором либо компьютером;

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не разрешайте производить растопку печей малолетним детям;

- не применяйте для растопки печей легковоспламеняющиеся жидкости;

- не применяйте огонь для обнаружения утечки газа, проверяйте мыльной эмульсией.

- так же следует уделить особое внимание необходимости уборки территорий приусадебных участков и огородов от сухой травы, ботвы, тополиного пуха и прочих горючих материалов, для предотвращения пожаров.

- не допускайте сжигание мусора и отходов, разведения костров.

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону 21-448; с сотового телефона «101» или «112».

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.