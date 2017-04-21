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Весенне-летний пожароопасный период 2017 года.

 

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода возрастает угроза возникновения природных пожаров и перехода их на населенные пункты. Это связано, как с нарушением требований пожарной безопасности при сжигании мусора на приусадебных и садово-огороднических участках, так и с неосторожным обращением с огнем в лесах и полях. 

Ежегодно на территории Чановского района в весенне-летний период складывается опасная обстановка с природными пожарами, которые начинаются в большинстве случаев в полях, от неосторожного обращения с огнем гражданами и распространяются  по территории Чановского района  угрожая населенным пунктам и лесам.  В этот  период  времени резко  возрастает количество выездов пожарной  и приспособленной для тушения пожаров  техники, на пожары и загорания.  Большинство вызовов связано с возгоранием сухой травы. Таким образом получается, что сначала граждане зачастую умышленно поджигают траву или какой-то мусор, а когда огонь выходит из под контроля, то сразу обращаются за помощью. Но если площадь пожара уже приняла большие размеры, то  в кратчайшее время не всегда удается  ликвидировать загорание. Огонь, вышедший из под контроля и получивший возможность распространения  беспощаден. Можно привести сотни примеров, когда люди в результате пожара остались без жилья, а нередко огонь уносит самое дорогое, что у нас есть - «жизнь».

         Основная причина возгораний – это сжигание сухой травы и мусора при очистке населением территорий, прилегающих к жилым домам и хозяйственным постройкам, а также выжигание покосов и неосторожно брошенные окурки. Сухая погода и сильный ветер способствуют   быстрому распространению огня на большую площадь.

     Отдел надзорной деятельности  и профилактической работы  по Чановскому району  обращается к  гражданам,  в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода   принять все меры к недопущению возгораний на территории Чановского района, а так же произвести очистку приусадебных участков.     

Также хочется обратить внимание, на то,  что на территории Чановского района имеются  нежилые дома  и заброшенные участки, территории которых  из года в год зарастают  травой, а ведь у многих данных нежилых домов есть владелец. Именно таким владельцам отдел надзорной деятельности  еще раз напоминает, что собственники имущества, лица уполномоченные владеть,  пользоваться или распоряжаться имуществом  должны: обеспечивать  своевременное выполнение требований пожарной безопасности. За не выполнение таких  требований собственники земельных участков  подлежат ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Кроме того, не очищенные  Вами участки представляют  угрозу жизни и имуществу рядом проживающих граждан.

Отдел надзорной деятельности  и профилактической работы по Чановскому району призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности при обращении с огнем.

Выезжая на природу, а также при уборке территорий на своих приусадебных участках:

- не жгите траву, не разводите костры сжигая мусор на территории населенного пункта;

- тщательно тушите  окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- проезжая по загородной автотрассе или в вагоне поезда, не бросайте непотушенные окурки из окон;

            В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации  запрещено разведение костров и сжигание мусора в населенных пунктах, выжигание травы и стерни на полях, также нельзя производить сельскохозяйственные палы.  Сотрудниками ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области  проводятся  профилактические мероприятия в  населенных пунктах. Данные мероприятия    направлены на выявление отжигов сухой травы, случаев разведения костров для сжигания мусора. В отношении виновных лиц будут применяться меры  в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 

ОНДиПР  по Чановскому району УНДиПР  ГУ МЧС России по Новосибирской области

 

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