Весенне-летний пожароопасный период 2017 года.

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода возрастает угроза возникновения природных пожаров и перехода их на населенные пункты. Это связано, как с нарушением требований пожарной безопасности при сжигании мусора на приусадебных и садово-огороднических участках, так и с неосторожным обращением с огнем в лесах и полях.

Ежегодно на территории Чановского района в весенне-летний период складывается опасная обстановка с природными пожарами, которые начинаются в большинстве случаев в полях, от неосторожного обращения с огнем гражданами и распространяются по территории Чановского района угрожая населенным пунктам и лесам. В этот период времени резко возрастает количество выездов пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники, на пожары и загорания. Большинство вызовов связано с возгоранием сухой травы. Таким образом получается, что сначала граждане зачастую умышленно поджигают траву или какой-то мусор, а когда огонь выходит из под контроля, то сразу обращаются за помощью. Но если площадь пожара уже приняла большие размеры, то в кратчайшее время не всегда удается ликвидировать загорание. Огонь, вышедший из под контроля и получивший возможность распространения беспощаден. Можно привести сотни примеров, когда люди в результате пожара остались без жилья, а нередко огонь уносит самое дорогое, что у нас есть - «жизнь».

Основная причина возгораний – это сжигание сухой травы и мусора при очистке населением территорий, прилегающих к жилым домам и хозяйственным постройкам, а также выжигание покосов и неосторожно брошенные окурки. Сухая погода и сильный ветер способствуют быстрому распространению огня на большую площадь.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району обращается к гражданам, в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода принять все меры к недопущению возгораний на территории Чановского района, а так же произвести очистку приусадебных участков.

Также хочется обратить внимание, на то, что на территории Чановского района имеются нежилые дома и заброшенные участки, территории которых из года в год зарастают травой, а ведь у многих данных нежилых домов есть владелец. Именно таким владельцам отдел надзорной деятельности еще раз напоминает, что собственники имущества, лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом должны: обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности. За не выполнение таких требований собственники земельных участков подлежат ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Кроме того, не очищенные Вами участки представляют угрозу жизни и имуществу рядом проживающих граждан.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности при обращении с огнем.

Выезжая на природу, а также при уборке территорий на своих приусадебных участках:

- не жгите траву, не разводите костры сжигая мусор на территории населенного пункта;

- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- проезжая по загородной автотрассе или в вагоне поезда, не бросайте непотушенные окурки из окон;

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации запрещено разведение костров и сжигание мусора в населенных пунктах, выжигание травы и стерни на полях, также нельзя производить сельскохозяйственные палы. Сотрудниками ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области проводятся профилактические мероприятия в населенных пунктах. Данные мероприятия направлены на выявление отжигов сухой травы, случаев разведения костров для сжигания мусора. В отношении виновных лиц будут применяться меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области