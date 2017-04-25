Пал сухой травы может быть причиной большого пожара.



В связи с повышением температуры воздуха и установлением сухой погоды, на территории Чановского района в период с 17 апреля 2017 г. по 23.04.2017 г. зарегистрировано 23 термических точки - возгораний сухой травы. Из них только в половине случае проводились плановые профилактические отжиги, остальные возгорания произошли в результате неосторожного обращения с огнем. Для тушения ландшафтных пожаров привлекались патрульно-маневренные группы поселений и маневренная группа администрации Чановского района. На тушение данных пожаров тратятся значительные финансы и работа людей.



Практически единственным источником палов сухой травы является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Однако поджигание сухой травы несет гораздо больше вреда, чем пользы. Огонь пожирает не только сухую траву, но и ту юную, ради которой так стараются «любезные» правонарушители. Гибнут кустарники, молодые деревца. После пала заметно снижается плодородие почвы, пропадает вся ее полезная микрофлора, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням. Эффект более быстрого роста травы в результате выжигания является кажущимся. Сухая трава просто скрывает поначалу молодые зеленые побеги, и не выжженные участки кажутся серыми, в то время как на почерневших выжженных участках зеленая трава хорошо заметна. После палов выживает и первой пускается в рост, заглушая ослабленную и почти загубленную другую флору, самая грубая, неприхотливая трава и бурьян.



Поджог сухой травы – это еще и одна из причин лесных пожаров, к которым, кстати, приводит еще и бесконтрольное сжигание мусора. Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы. Восстанавливаться от таких потерь территория может не один десяток лет. Неконтролируемый пал легко может стать лесным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой.



Стоит отметить, что за несоблюдение правил уничтожения отходов (сухой травы) существует наказание. Административной ответственности подвергаются нарушители, которые жгут листья, траву и другие остатки растительности в местах общественного пользования и на территории хозяйствующих субъектов, за исключением специально отведенных мест.



Сжигание отходов (сухой травы) и тары в необорудованных местах влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1 000 до 1 500 рублей;

- на должностных лиц в размере от 6 000 до 15 000 рублей;

- на юридических лиц от 150 000 до 200 000 рублей.



Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, сотрудники государственного пожарного надзора рекомендуют:

- в каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их неукоснительное выполнение как взрослыми, так и детьми;

- на садовых участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор;

- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);

- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте о возгораниях в пожарную охрану по телефону 101.

- следите за местонахождением своих детей, объясните им, что играть со спичками и поджигать сухую траву очень не только опасно для них самих, но и грозит административным наказанием для их родителей!

На сегодняшний день сотрудниками ОНДиПР по Чановскому району в ходе рейдовых мероприятий в населенных пунктах и прилегающих к ним территориям за нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ привлечено 3 граждан.