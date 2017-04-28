30 апреля День пожарной охраны России.

В этом году пожарной охране исполняется 368 лет. Пожарная охрана одна из старейших служб России. Первым официальным документом, в котором были прописаны основы организации охраны от пожаров, стал изданный 30 апреля 1649 года наказ царя Алексея Михайловича «О градском благочинии». В годы правления Петра 1 создается одна из первых профессиональных пожарных команд, при Адмиралтействе построено первое пожарное депо!

После революции декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем», изданный 18 апреля 1918 года, явился в истории России первым законодательным актом, в котором задаче борьбы с пожарами придавалось общегосударственное значение. Декрет предусматривал осуществление комплекса противопожарных мер: от разработки правил пожарной безопасности, подготовки специалистов пожарного дела, производства пожарной техники, улучшения условий быта пожарных, издания литературы по пожарному делу и до рационального устройства пожарной охраны в стране.

С развитием индустрии в стране на вооружение пожарной охраны начали поступать новые технические средства борьбы с огнем. Создание отечественного автомобилестроения позволило полностью перевооружить пожарную охрану России. В боевые расчеты поступили автонасосы, автоцистерны, появились машины специальных служб.

В мае 1926 года Всероссийским совещанием пожарных был разработан и представлен Правительству проект положения «Об организации Государственного пожарного надзора в РСФСР», который был утвержден 18 июня 1927 года.

С созданием Государственного пожарного надзора (ГПН) началось планомерное осуществление профилактических мероприятий. На всех крупных промыслах и предприятиях стали проводиться пожарно-технические обследования. Вопросы пожарной безопасности стали предметом широкой агитации и пропаганды. В цехах, на предприятиях, жилом секторе создавались специальные ячейки по предупреждению пожаров и борьбы с ними. В Ленинграде на базе Института инженеров коммунального строительства был образован факультет инженеров противопожарной обороны.

С начала Великой Отечественной войны пожарные столицы, выполняя свой долг, внесли достойный вклад в оборону города. Как не старался враг зажечь Москву с воздуха, ему это не удалось. Воины-пожарные, при активной поддержке москвичей-добровольцев, свели на нет все усилия противника. Основная тяжесть в ликвидации последствий налетов фашистской авиации на Москву легла на плечи пожарных, и они с честью выдержали это испытание.

В целях совершенствования государственного управления в области пожарной безопасности, повышения готовности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, объединения сил и средств, при организации и проведении первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, Указом Президента Российской Федерации № 1309 от 9 ноября 2001 года Государственная противопожарная служба Министерства внутренних дел Российской Федерации была преобразована в Государственную противопожарную службу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС) – это мощная оперативная служба в составе МЧС России, обладающая квалифицированными кадрами, современной техникой, имеющая развитые научную и учебную базы.