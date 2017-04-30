Сельхозпал- причина ландшафтного пожара.

29.04.2017г. от жителей д. Чурым Чановского района поступило сообщение о возникновении ландшафтного пожара. По сообщению на место пожара выехали группы по тушению пожаров Погорельского сельсовета и администрации Чановского района. Так же на место выехали сотрудники надзорных органов для установления причины пожара. В ходе проведения проверки было установлено, что гражданином, использующим данную территорию для сева зерновых культур, производилось сжигание пожнивных остатков- прошлогодних куч соломы, в результате неблагоприятных погодных условий огонь распространился на рядом расположенную территорию и по сухой травянистой растительности начал распространяться с большой скоростью в разных направлениях, сам гражданин с места скрылся. По данному факту проводится проверка, установлен собственник земельного участка, житель п. Межгривный Чановского района. По результатам административного делопроизводства нарушитель требований пожарной безопасности, в условиях особого противопожарного режима, понесет ответственность.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району