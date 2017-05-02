Особый противопожарный режим!!!

Правительством Новосибирской области принято Постановление от 26.04.2017г. № 173-п «Об установлении особого противопожарного режима на территории Новосибирской области» в период с 29.04.2017г. по 10.05.2017г. Данное решение принято в связи с неблагоприятно складывающейся оперативной обстановкой с природными пожарами. В связи с чем, в отношении лиц, допустивших нарушения требования пожарной безопасности, в соответствии с действующим законодательством будут налагаться административные штрафы в двукратном размере: на граждан от 2-4 тысяч рублей, на должностных от 15-30 тысяч рублей, на юридических лиц от 400 - 500 тысяч рублей.

Государственный пожарный надзор предупреждает:

— соблюдайте требования пожарной безопасности!

— не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар!

— не допускайте сжигания мусора на своих садовых, дачных участках и на территории населенных пунктов!

— не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений!

— не проводите отжиг травы!

— не разводите костры в лесах!

— будьте внимательны и осторожны при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами!



В случае обнаружения пожара сообщайте по телефону 101, 112

Соблюдайте требования пожарной безопасности!