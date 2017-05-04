Сжигание мусора и стерни запрещено!

В связи с установлением теплой солнечной погоды на территории Чановского района участились случаи возгорания сухой травы. С целью выявления правонарушителей, а также своевременного реагирования пожарных подразделений и ДПК администраций сельских поселений Чановского района по тушению возникших возгораний на ранней стадии, сотрудниками ОНДиПР по Чановскому району ежедневно проводятся рейдовые мероприятия на территориях поселений. Сотрудниками МЧС и МВД проводятся патрулирования в населенных пунктах и их окрестностей, а также дачах и местах отдыха. В ходе патрулирования с гражданами проводятся беседы о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, особое внимание уделяется соблюдению гражданами требований пожарной безопасности, касаемо запретов сжигания мусора, разведения костров в близи зданий и строений, сжигания сухой растительности, гражданам вручаются памятки по мерам пожарной безопасности. В населенных пунктах выявлены факты сжигания мусора гражданами с нарушением требований п. 77 Правил противопожарного режима в отношении которых составлены протокола об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

ОНДиПР по Чановскому району в очередной раз обращает внимание граждан и должностных лиц на необходимость соблюдения следующих правила пожарной безопасности:

- территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- при уборке территорий нельзя допускать сжигания мусора, разведение костров, сжигание отходов и тары;

- не устраивать на территориях населенных пунктов и организаций свалки горючих отходов;

- необходимо освободить противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, создать условия для беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к жилым домам и пожарным водоемам;

- у каждого жилого строения рекомендуется устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель;

- населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану;

- соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем - помните, что даже непотушенная спичка или сигарета, брошенная в траву, может послужить причиной загорания и привести к серьезному пожару;

- если вы заметили огонек где-то на поле, пусть даже в нескольких сотнях метрах от вашего дома, не поленитесь его потушить; по сухой траве, особенно в ветреную погоду, огонь способен проходить огромные расстояния и создавать угрозу строениям и целым населенным пунктам.

Отдельно хочется обратиться к родителям: проведите профилактические беседы со своими детьми, расскажите им об опасности игр со спичками и другими пожароопасными предметами, объясните им, что ни в коем случае нельзя поджигать сухую траву, разводить костры, каким бы увлекательным занятием это не казалось.

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Напоминаем, что за нарушение правил пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, например, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ч.1 ст. 20.4), в частности, за разведение костров на территории населенного пункта и в неустановленных для этих целей местах, бесконтрольное сжигание стерни для физических лиц штраф до 1 500 рублей, для юридических до 200 000 рублей. За такое же нарушение в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается в два раза. Если в случае этих же действий возник пожар и был причинен ущерб чужому имуществу для физических лиц штраф до 5 000 рублей, для юридических лиц до 400 000 рублей и возмещение причиненного материального ущерба.

Если в результате пожара собственникам имущества причинен крупный материальный ущерб (свыше 250 тыс. рублей), то за указанные деяния наступает уголовная ответственность по ст. 168 УК РФ, наказание по которой предусматривает лишение свободы, и возмещение причиненного материального ущерба.

Если в случае пожара произошла гибель человека, то наступает уголовная ответственность по ч.2 ст.219 УК РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), наказание по которой лишение свободы на срок до 5 лет.

Если имело место умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, то за указанное деяние наступает уголовная ответственность по ч.2 ст. 167 УК РФ, наказание по которой лишение свободы на срок до 5 лет.

При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте в пожарную охрану по телефону «101».