Пожар на объекте сельскохозяйственного назначения!

05.05.2017 года на территории Чановского района произошел пожар в здании для содержания животных. В результате неисправного электрооборудования огнем повреждено данное здание по всей площади. Материальный ущерб устанавливается.

Государственный пожарный надзор информирует о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного назначения:

1. своевременно проводите требуемый ремонт электрооборудования. Запрещается:

-эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

-пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

2. произведите опашку, выполнить минерализованные полосы шириной не менее 6 метров вокруг сельскохозяйственных объектов (сенобаз, зерноскладов, животноводческих ферм) в целях недопущения распространения лесостепных пожаров;

3. обеспечьте наличие добровольных пожарных формирований на объектах сельскохозяйственного производства;

4. периодически проводите проверки боеготовности добровольных пожарных формирований;

5. постоянно держите заправленной водой и ГСМ технику, приспособленную для тушения пожаров;

6. не допускайте эксплуатацию тракторной техники с неисправными искрогасителями и выхлопной системой;

7. произведите ревизию устройств противопожарного водоснабжения;

8. обеспечьте производственные объекты круглосуточной сторожевой охраной, первичными средствами пожаротушения;

9. очистите территории животноводческих участков, производственных объектов от горючего мусора, навоза, сухой травы;

10. после выгона животных на летне-пастбищное содержание произведите обесточивание животноводческих помещений от линии ВЛ- 0,4 КВ;

11. разработайте инструкции, определяющие действия работников в случае возникновения пожара для каждого производственного участка;

12. в случае возникновения загораний на землях сельхозназначения принимайте незамедлительные меры по их тушению.