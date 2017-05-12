С 12 по 15 мая 2017 года, на территории Чановского района Новосибирской области, пройдут специальные профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения, под условными названиями: «Нетрезвый-водитель», «Трасса-Скорость», «Ребенок-Пассажир» и «Пешеходный-Переход».

В ходе проведения мероприятий, инспектора ДПС, будут уделять особое внимание таким нарушениям правил дорожного движения как перевозка детей в автомобиле, нарушения ПДД пешеходами и водителями на пешеходных переходах, превышение скоростного режима на автомобильных дорогах района, а так же выявлять и пресекать управление автомобилем в состояние опьянения.

Уважаемые водители и пешеходы не пренебрегайте правилами дорожного движения, помните, что в Ваших руках гарантия безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения.

Госавтоинспекция Чановского района