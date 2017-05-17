С 12 по 15 мая 2017 года, на территории района Госавтоинспекцией проводились специальные профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения, под условными названиями: «Нетрезвый-водитель», «Трасса-Скорость», «Ребенок-Пассажир» и «Пешеходный-Переход».

В период проведения мероприятий, сотрудниками ГИБДД, было выявлено 4 нарушения за перевозку детей без специального удерживающего устройства, 5 за нарушение скоростного режима, 1 нарушение за не предоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, 6 нарушений ПДД пешеходами, 4 водителя управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, один из которых подпадает по санкцию статьи 264 УК РФ.

Госавтоинспекция района рекомендует всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району