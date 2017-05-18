ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЯ





18.05.2017 года в 04 час 08 минут произошел пожар в частном жилом доме р.п. Чаны по ул. Бр. Желтиковых. В результате пожара огнем повреждена веранда и крыша дома. Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки. Условием, способствующим возникновению пожара, явилось оставление включенным без присмотра электрообогревателя.

Государственный пожарный надзор обращает внимание частных домовладельцев, ответственных квартиросъемщиков, руководителей предприятий и организаций на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

Электропроводка в жилых домах и надворных постройках должна находиться в исправном состоянии. Монтаж электропроводки должен производить опытный электромонтер. Изоляция электропроводов должна периодически проверяться. Замену алюминиевой электропроводки необходимо производить каждые хотя бы через 30 лет эксплуатации, а так же при наличии видимых нарушений изоляции. Не допускается соединять вместе алюминиевые и медные провода, соединения должны проводиться при помощи специальных устройств и зажимов. Электрооборудование по окончанию работ должно быть отключено от электросети, а в зданиях и помещения, в которых отсутствуют люди, электроосвещение должно быть выключено. Не оставляйте включенными электроприборы без присмотра, особенно в ночное время, в том силе в надворных постройках. Если вы планируете долгое время не пользоваться жилыми помещениями, надворными постройками то необходимо обесточить данные помещения, путем отключения аппаратов защиты в электросчетчике.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону 21-448; с сотового «101», «112»

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!





ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.