Уважаемые Автовладельцы

6 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, информирует Вас о том, что Государственные услуги, предоставляемые ГИБДД в электронном виде, уже доступны Вам.

Многие из Вас, наверное, слышали и знают, что есть такой сайт Госуслуги, только не все им пользуются.

Наибольшее количество граждан ежедневно приходят в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации транспорта. Именно эта государственная услуга пользуется у населения наибольшей популярностью. Чтобы облегчить жизнь гражданам, сотрудники Госавтоинспекции разрабатывают новые формы приема граждан. Любой желающий может воспользоваться электронными услугами, предоставляемыми Госавтоинспекцией, используя «Личный кабинет» на портале «Госуслуги» www.gosuslugi.ru.

Для получения государственной услуги «регистрация автомототранспортных средств» посредством портала «Госуслуги» у вас есть возможность записаться на удобное время в любом подразделении Госавтоинспекции и предоставить необходимые для регистрации автомобиля документы в электронном виде.

Преимущества пользования порталом государственных услуг (WWW.GOSUSLUGI.RU):

-сокращаются сроки предоставления услуг;

-УМЕНЬШАЮТСЯ ФИНАНСОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ: «Размеры государственной пошлины за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7 (т.е. скидка 30%) в случае подачи заявления о совершении указанных юридически значимых действий и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием единого портала государственных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации»;

-снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных услуг.

Предлагаем Вам активнее использовать ресурсы единого портала государственных услуг.