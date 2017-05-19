Шалость детей с огнем привела к пожару

18.05.2017 года в 19 час 34 минуты произошел пожар в частном 2-х квартирном жилом доме в с.Красноселье Чановского района. В результате пожара огнем повреждена веранда и квартира одного из хозяев дома. Причиной пожара послужила шалость с огнем малолетних детей. Только благодаря быстрым и правильным действиям жителей, добровольной пожарной команды с. Красноселье удалось не допустить распространение пожара на весь дом.

Государственный пожарный надзор напоминает

Оставленные без присмотра малолетние дети это опасно. Родители должны не только рассказывать, но и своим примером показывать правильное поведение:

- не оставляйте на виду спички, зажигалки;

- следите, как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлекайте их от пустого времяпрепровождения, строго следите за недопущением игры детей с огнем

- не доверяйте маленьким детям присматривать за нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами;

- приобретите в целях безопасности вашей семьи огнетушитель и установите в жилье автономные дымовые пожарные извещатели,

- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.



Сотрудники МЧС России призывают родителей быть заботливыми и внимательными, нельзя ни на минуту оставлять малолетних детей без присмотра, особенно когда включены электрические или газовые приборы, когда топится печь. Помните, что дети, оставшись одни могут попасть в беду или сами того не ведая сотворить ее.

Необходимо проводить постоянную, целенаправленную работу по привитию навыков осторожного обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации пожара. Пусть они узнают об угрозе огня из Ваших рассказов, предостережений и картинок, нежели из реальной жизни!!!

Дети одни дома или без надлежащего присмотра – это наиболее распространенные обстоятельства, при которых происходят пожары. В результате происходящих пожаров уничтожаются жилые дома и квартиры, надворные постройки, сено и сами дети получают различные травмы. Зачастую, все запреты забываются, когда ребенок остается без присмотра и в доме в доступном для него месте находится источник огня. Если пожар начинается в присутствии взрослых людей, то велика вероятность, что огню не дадут разгореться и вовремя будет вызвана пожарная охрана. Но если маленький ребенок оказывается один, он пугается и пытается спрятаться от огня. А если при этом дом закрыт на замок, то шансов спастись у ребенка практически нет. Дети более чувствительны к угарному газу, чем взрослые, и отравление у них развивается быстрее и протекает тяжелее.

Нужно не только предостеречь детей от пожаров, но и научить действовать в случае пожара. Ведь зачастую ребятишки не знают о том, что делать во время пожара, чтобы уцелеть. Первое и самое главное детям нужно объяснить, что при каких-либо признаках пожара, если они одни дома, им необходимо покинуть дом или квартиру и сообщить о случившемся взрослым (соседям, прохожим и т.д.), если есть возможность вызвать пожарную охрану по телефону "101", «112» сообщив точный адрес. А если родители дома сообщить о случившемся им.

На территории Новосибирской области ежегодно гибнут дети, а основными причинами и условиями , способствующими гибели детей, является нахождение их во время возникновения пожара одних, да еще зачастую закрытыми в доме или квартире.



ОНД и ПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области