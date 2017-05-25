Неосторожное обращение с огнем приводит к трагедии

24 мая 2017 г в Красноярском крае произошли пожары в четырех населенных пунктах, в результате чего огнем повреждены и уничтожены более 100 домов, а так же повреждены огнем производственные объекты. Распространению огня на большие площади способствовали погодные условия: сильный ветер и сухая погода. Так же причинами распространения огня к населенным пунктам и по жилым домам послужило несвоевременная очистка территории от сухой травы. На данных пожарах погибли люди. По данным фактам проводится проверка следственным комитетом РФ.

Так в Красноярском крае г. Канск произошло 3 возгорания, погибло 2 человека, огнем уничтожено 73 дома. Личности погибших и обстоятельства гибели устанавливаются.

В г. Лесосибирск, н.п. Стрелка произошло возгорание 37 домов, в северной части города произошло возгорание на территории ООО "Креал" по хранению и обработке древесины на площади 5 га (горели отходы лесопиления, готовая продукция и штабели круглого леса).

В южной части города также произошли возгорания на территории 4-х предприятий: ЗАО «Полюс–Логистика» (перевалочная база), «Промлесэкспорт», ООО «Литвиновская», ООО «Севертранс» по хранению и обработке древесины на общей площади 31 га.

В н.п. Малая Кеть Бирилюсского района произошло возгорание 10 домов

В н.п. Тиличеть Нижнеингашского районапроизошло возгорание 10 жилых домов

Всего в Красноярском крае погибло 2 человека, уничтожено огнём 130 жилых домов, 2 леспромбазы, 1 пилорама. В медицинские учреждения за медицинской помощью обратилось 18 человек, были госпитализированы 7 человек.

Только благодаря слаженными действиями пожарно-спасательных подразделений отстояли 3854 жилых дома, 2 потенциально-опасных объекта, 6 социально-значимых объектов

Причины возникновения данных пожаров будут установлены следственными органами, но не исключено, что первоначальные возгорания произошли от человеческого фактора (кто-то сжигал траву или мусор, развели костер, выбросили непотушенную спичку или окурок, не задумываясь о последствиях и к чему это может привести, а может где-то поиграли с огнем дети, оставленные без присмотра взрослых. А ведь возможно, что первоначальные возгорания на начальной стадии видели люди и не приняли мер к тушению, когда огонь можно было еще потушить подручными средствами и огненная стихия не приняла такой масштаб.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району призывает жителей соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с огнем.

Выезжая за город на дачи и отдыхая на природе, а также при уборке территорий на своих приусадебных участках:

- не жгите траву, не разводите костры сжигая мусор на территории населенного пункта;

- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- проезжая по загородной автотрассе или в вагоне поезда, не бросайте непотушенные окурки из окон;

- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в Службу спасения «101», «112»