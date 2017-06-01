Победители Всероссийского фестиваля МЧС России «Звезда спасения»

в Чановском районе.

2017 год объявлен Годом гражданской обороны в МЧС России. В рамках торжественных мероприятий Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий был организован и проведен Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».

Данный фестиваль направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах мужества и героизма сотрудников МЧС России и населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, популяризацию деятельности спасателей и пожарных, совершенствование морально-психологического состояния подрастающего поколения, пропаганду и популяризацию здорового образа жизни, формирование культуры безопасности жизнедеятельности в детской и молодежной среде.

Кроме того, данный фестиваль позволил выявить и поддержать талантливых детей и подростков, повысить их социальную активность.

К участию в фестивале допускались коллективы любой направленности образовательных учреждений. Конкурсы проводились по следующим номинациям: художественного, литературного, музыкально-исполнительского и сценического творчества.

От Чановского района приняли участие МБОУ Чановская СШ №1 и МБОУ Аултебисская ОШ. МЧС России подвело итоги Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» и наградило победителей Дипломами.

Дипломами награждены учащиеся МБОУ Чановская СШ №1: Иванов Роман, Ефимова Виктория, Мудренова Анастасия, Фукс Арина, Митина Василиса, Островерхова Татьяна, Черникова Татьяна, а так же педагоги данной школы за вклад в подготовку проведения фестиваля Чернявская О.В., Часовников Д.С., Бородина Е.И., Деймунд Е.А., Фукс М.А., учащийся МБОУ Аултебисская ОШ Галямов Расим и педагог школы за вклад в подготовку проведения фестиваля Ажбакова Ф.А.

Выражаем благодарность всем родителям, учащимся и педагогам за участие во Всероссийском героико-патриотическом фестивале детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области