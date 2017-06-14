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ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЯ

13.06.2017 года  в 20 ч.22 мин.  пожар произошел  в частном гараже   на  ул. Маяковского  р.п. Чаны.   В результате пожара огнем поврежден  гараж по всей площади.  Причиной пожара послужила неисправность электрооборудования.    

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР  ГУ МЧС  России по НСО обращает внимание частных домовладельцев, ответственных квартиросъемщиков, руководителей предприятий и организаций на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

-  Электропроводка в зданиях и помещениях всех видов  должна находиться в исправном состоянии. Монтаж электропроводки должен производить опытный электромонтер. Изоляция электропроводов  должна периодически проверяться.

-  Электроприборы разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

 При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

-  эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

-  пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

-  обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

-  пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

-  применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

-  оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

-  размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

-  при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

Берегите свою жизнь  и жизни  своих близких, установив в квартире автономные дымовые пожарные извещатели.

 

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону "101", «112» или 21-448;

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара. 

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНД и ПР  по Чановскому району УНД и ПР  ГУ МЧС России по Новосибирской области.

 

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