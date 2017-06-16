Тренировка по безопасной эвакуации в МБУ ДОЛ «Светлячок»

В соответствии с приказом ГУ МЧС России по Новосибирской области от 31.03.2017 г. №241 «О реализации мероприятий сезонной профилактической операции «Отдых», а так же в целях привития навыков и отработки действий персонала оздоровительного лагеря и детей в случае возникновении пожара, пропаганды противопожарных знаний, повышения культуры безопасного поведения, популяризации профессии пожарного сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району совместно с ПСЧ-73 с начала первого заезда детей в детский оздоровительный лагерь, была проведена практическая тренировка по эвакуации в МБУ ДОЛ «Светлячок» Чановского района Новосибирской области, расположенного в п. Озеро Карачи.

По «легенде» тренировки в здании лагеря произошло возгорание. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации, которая оповестила всех находящихся в здании лагеря, персоналу детского оздоровительного лагеря и детям находящихся в зданиях ДОЛ, необходимо было покинуть помещения МБУ ДОЛ «Светлячок» в безопасное место, где отсутствуют опасные факторы пожара. За ходом эвакуации из здания следили сотрудники федеральной противопожарной службы. После того как все дети и персонал лагеря своевременно покинули помещение и выстроились на площадке, была произведена сверка присутствующих по спискам, руководителем лагеря и сотрудником ОНДиПР по Чановскому району были подведены итоги тренировки. В ходе тренировки сотрудник ОНДиПР по Чановскому району проверил исправность систем автоматической пожарной сигнализации, обратили внимание на наличие и состояние первичных средств пожаротушения, внутреннего противопожарного водоснабжения, путей эвакуации, с персоналом детского лагеря был проведен инструктаж, а с детьми беседы на противопожарную тематику, в ходе которых были доведены требования пожарной безопасности на объектах детского оздоровительного отдыха.





ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области